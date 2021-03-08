محمود شقير .. حياة ثقافية مكثفة - سعيد مضيه

2021/03/08 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه محمود شقير ..حياة ثقافية مكثفة "تلك الأمكنة" فضاءات تعبق بثقافة إنسانية زاخمة بالمعرفة وبالصور الجماليةتحتضن الحنين والحنان والهم الوطني.



تلك الباقة يسديها محمود شقير الى المتطلعين لوطن حر سيد ذاته، والى المتضامنين في بقاع الكرة الأرضية يتعاطفون مع المعااة الشاقة لشعب رازح تحت نير احتلال طال واستطال أزيد من نصف قرن.



"تلك الأمكنة" شهدت التضامن مع القضية الوطنية التي كرس محمود شقير حيا ......





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