يا رجل الطّقوس وسجن الخدور ماذا علمتني ؟ ؟ - حنان بن عريبية

2021/03/08 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بن_عريبية لم يكن عاديا كان يجذبني كمغناطيس لا يقاوم...



في حضرته جميع الحواس ترتبك وتتلعثم...



رأيت من خلاله ضدي وتناقضي ورأيت في نبضي مرادف وتناغم...



لقد أعاد ثوب الأنفاس لنفسي أن بعد كل زلزال لا تضيع الخرائط بل تبنى أخرى جديدة تقرب العوالم...



كان فوضى مرتبا وكان قانونا بداخلي صارم...



قصور الأبجدية في وصف ما أحياه بداخلي...



أعلنه سمّو الأرواح ولم يكن لروحي بظالم...



إن اكتشاف ما يرجنا من ب ......





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