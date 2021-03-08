2021/03/08 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي

طارق اسماعيل حسين، اليوم الاثنين،

بأستمرار الدوام في مجمعات التسجيل

لغاية الساعة السابعة مساءاً في ايام

الحظر الجزئي.

وقال قسم العلاقات والإعلام في المرور

العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة توجه باستمرار الدوام في مجمعات التسجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة توجه باستمرار الدوام في مجمعات التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).