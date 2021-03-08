بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 6 إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية

2021/03/08 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بتوجيه من السيد القائد العام للقوات

المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية

وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل

شُجعان جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة

واجباتهم لملاحقة بقايا عصابات داعش

الارهابية، حيث تمكن

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