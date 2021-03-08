إيران: زيارة البابا تعني عودة العراق إلى الأمان

2021/03/08 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت إيران، الاثنين، أن الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس إلى العراق، كانت "جيدة وبناءة"، وتحمل رسالة عودة الأمن إلى بلاد الرافدين.

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