2021/03/08 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي، اليوم الاثنين، اعفاء مدير بلدية سيد دخيل من منصبه.وذكرت الوكالة الرسمية في خبر، ان “محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي قرر اعفاء مدير بلدية سيد دخيل من منصبه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي يعفي مدير بلدية سيد دخيل من منصبه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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