الكاظمي يترأس مؤتمراً أمنياً في قيادة عمليات بغداد

2021/03/08 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة عمليات بغداد اليوم الإثنين الموافق 8 آذار 2021.

وتناول المؤتمر عرض الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت.هذا وحضر المؤتمر ضباط هيئة ركن القيادة.وقدم القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لعمليات بغداد وضباط القيادة على ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد ومحيطها.

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