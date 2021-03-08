إيران تعتبر زيارة البابا الى العراق “جيدة وبنّاءة”

2021/03/08 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – اعتبرت إيران الإثنين أن الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس الى العراق، كانت “جيدة وبناءة”، وتحمل رسالة عودة الأمن الى بلاد الرافدين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي، إن “زيارة البابا الى العراق كانت زيارة جيدة جدا ومهمة”.ورأى أن “العراق، بشجاعة شعب […]

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