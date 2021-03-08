كورونا يباغت محافظات عراقية فور اعلانها استعدادات لتخفيف الاغلاق

2021/03/08 | 15:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل 4 وفيات و 344 إصابة جديدة بفايروس كورونا أغلبها من السلالة الجديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان في تصريح صحفي :” ان الاصابات والوفيات في ارتفاع مستمر وفايروس كورونا المتحور ينتشر بسرعة .وعلى الجميع تشديد الاجراءات الوقائية وعدم التهاون ، لان ذلك هو الطريق الوحيد لحماية المواطنين”.

واضاف :” ن الفرق الطبية سجلت 344 حالة اصابة جديدة و4 حالات وفاة اغلبها من السلالة الجدية لفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار وزير الصحة إلى أن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع خلال الايام المقبلة وستتخذ اي قرار تراه مناسبا للحد من انتشار فايروس كورونا.

وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع اعلان وزارة داخلية الاقليم الاستعداد للسماح للسائحين والاجانب بدخول الاقليم بشرط عمل فحوصات مسحات كورونا قبل 72 ساعة من القدوم إلى الاقليم.

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