رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيدات

2021/03/08 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الناجيات الايزيدات.

وقال مصدر نيابي لـ“تقدم” ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الناجيات الايزيدات“.

واوضح ان “صالح صادق على القانون داخل قاعة الجلسات لمجلس النواب“.

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