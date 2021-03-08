2021/03/08 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

127 مشاهدة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، عن تمديد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.

وذكرت المفوضية في بيان لها، تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 8 آذار 2021، أنه "تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية الأول من شهر أيار المقبل".

واضاف البيان أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 مددت تمديدا نهائيا للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".

وكان رئيس واعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم الشهر الماضي، بحضور (امير اراين) رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) عبر الدائرة الالكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من شهر أيار المقبل، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان القادم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرة أخرى.. المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرة أخرى.. المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).