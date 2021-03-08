الاسدي يعفي أول مسؤول من منصبه في ذي قار

2021/03/08 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

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أصدر محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي، الاثنين، أمرا بإعفاء مدير بلدية سيد دخيل من منصبه.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان مقتضب، تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 8 آذار 2021، أن الأسدي، أعفى مدير بلدية سيد دخيل من منصبه، في أول إعفاء منذ تسلمه منصبه كمحافظ لذي قار.

جدير بالذكر ان محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، أصدر في وقت سابق، عدة توجيهات في اجتماعه الطارئ مع القادة الامنيين في مقر قيادة عمليات سومر بمدينة الناصرية.



الامنية والسياسية والخدمية وانهاء ملف الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن.

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