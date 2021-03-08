2021/03/08 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيديات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيديات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).