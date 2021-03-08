لجنة حكام الكرة تكشف عن طواقم الجولة (23) بدوري الكرة الممتاز

2021/03/08 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت لجنة الحكام بإتجاد الكرة اليوم الاثنين (8 آذار 2021)، عن الطواقم التحكيمية للجولة 23 بدوري الكرة الممتاز والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء باربع مباريات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة 23 ستشهد يوم غد الثلاثاء لقاء النفط وزاخو بتحكيم الدولي واثق محمد، والسماوة ونفط ميسان بإدارة خالد كريم، ونفط الوسط والكرخ بقيادة الدولي مهند قاسم، والطلبة وبغداد بتحكيم الدولي يوسف سعيد".

واضاف،" وتختتم الجولة الخميس المقبل بمباراة القاسم والشرطة بقيادة اياد مزاحم، والديوانية واربيل بإدارة علي حسين علي، والحدود والصناعات بتحكيم توانا عثمان، ونفط البصرة والكهرباء بقيادة فيد كريم، والجوية والزوراء ويديرها الدولي محمد سلمان، والميناء والنجف ويحكمها الدولي علي صباح".

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