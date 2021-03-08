2021/03/08 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاثنين (8 آذار 2021)، القبض على 6 إرهابيين من داعش، في بغداد والأنبار والسليمانية.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل شُجعان جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بمُحافظة بغداد وإرهابيين اثنين في مُحافظة الأنبار".

وأضافأن "الجهاز تمكن من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية".

وأوضح البيان، أن "الجهاز اختتم هذه الواجبات التي اتسمت بالمهنية العالية بتنفيذ واجب نوعي في قضاء الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي من عصابات داعـش الإرهابية، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 6 إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 6 إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).