المجمع الفقهي يدعو إلى الترجع عن قرار غلق المساجد

2021/03/08 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا المجمع الفقهي العراقي، إلى الترجع عن قرار غلق المساجد، مؤكدا ان المساجد رسمت صورة في الالتزام بالاجراءا الوقائية تفوقت على المشافي الصحية.وقال عضو المجمع مصطفى البياتي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المساجد مهبط الرحمات، وقد رسمت صورة في الالتزام الصحي تفوقت على المشافي الصحية”.وأضاف، “بما ان …

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