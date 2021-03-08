المرور توجه دعوة لأصحاب المركبات المسجلين على مواعيد وتستمر بالدوام المسائي

2021/03/08 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، دعوة الى أصحاب المركبات المسجلين على مواعيد، فيما قررت استمرار الدوام في مجمعات التسجيل لغاية السابعة مساءً في ايام الحظر الجزئي.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تدعو اصحاب المركبات المسجلين على مواعيد الى مراجعة مديرية المرور لغرض ترويج معاملات تسجيل مركباتهم”.

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