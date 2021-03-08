نجم ولاية بطيخ يكشف عن الجانب الرياضي في حياته لبرنامج سوبر على تلفزيون عراق 24

2021/03/08 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف نجم برنامج ولاية بطيخ، علي فاضل، جوانب رياضية من حياته وانديته المفضلة، وذلك ضمن استضافته في برنامج سوبر مع علي نوري، والذي يعرض على تلفزيون عراق 24.

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