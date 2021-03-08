2021/03/08 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة اكتفاء الحسناوي، اليوم الاثنين، عن اخر قرارات وزارة الصحة بشأن حظر التجوال الشامل والجزئي في البلاد.وقالت الحسناوي لـ “المركز الخبري الوطني”، ان “وزارة الصحة قررت أعادة حظر التجوال الشامل لإيام الجمعة والسبت والاحد مع فرض الحظر الجزئي لبقية الايام”.واوضحت الحسناوي، ان “النظر برفع الحظر سيحدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من الصحة بشأن “حظر التجوال” المركز الخبري الوطني.

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