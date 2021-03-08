جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على 6 ارهابيين في ثلاث محافظات

2021/03/08 | 15:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليات جديدة في عدة محافظات، أسفرت عن القبض على 6 مطلوبين.وذكر الجهاز في بيان، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباته لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث تمكن من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بمحافظة بغداد وإرهابيين اثنين في مُحافظة الأنبار”.واضاف، “كما وتمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية”.وتابع، “وأختتم الجهاز هذه الواجبات التي اتسمت بالمهنية العالية بتنفيذ واجب نوعي في قضاء […]

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