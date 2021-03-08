التخطيط تعلن استكمال استعداداتها لـ

2021/03/08 | 15:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنه سيسهم في توفير المؤشرات الإحصائية التي تخص المرأة العراقية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، استكمال استعداداتها الفنية والإدارية لتنفيذ المسح شامل حول أوضاع المرأة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الجهاز المركزي للإحصاء استكمل استعدادته الفنية والإدارية لتنفيذ المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق".

وأضاف أن "المسح المذكور، يمثل أهمية تنموية كبيرة، لكونه سيسهم في توفير المؤشرات الإحصائية التي تخص المرأة العراقية".

وبين أن "هذه المؤشرات ستشمل الناحية الصحية للمرأة وتمكينها، وتعزيز الصحة الإنجابية، فضلًا عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية، التي تهدف لقياس تكلفة العنف ضد المرأة، وأثر جائحة كورونا".

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البداية من الأنظمة

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