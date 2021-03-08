رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيديات والتركمانيات والشبك

2021/03/08 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الاثنين، ان عصابات داعش ارتكبت ابشع الجرائم الانسائية بحق المرأة.وقال صالح في كلمة له في الاحتفالية التي نظمها تجمع البرلمانيات العراقيات في اليوم العالمي للمرأة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): ان" المرأة العراقية حافظت على كيان الاسرة في ظروف بالغة التعقيد".واضاف "نتسذكر اليوم محنة الايزيديات والتركمانيات ومقاومتهن لداعش"، لافتا الى ان "عيد المرأة هو عيد لكل المجتمع".واوضح ان "عصابات داعش ارتكبت ابشع الجرائم الانسائية بحق المرأة".

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