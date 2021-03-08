2021/03/08 | 15:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأثنين 8 مارس 2021 | 03:16 مساءً

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الحلبوسي بمناسبة عيد المرأة :هي تصنع الحياة وتربي الأجيال وتسهم في بناء المجتمع

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان المرأة العراقية صنعت الحياة واسهمت في بناء المجتمع.



وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر: "في يومها العالمي، تحية إكبار للمرأة العراقية التي وقفت بالأمس بشجاعة وبطولة وواجهت الظروف والتحديات الصعبة".



وتابع، "تحية اعتزاز لها اليوم وهي تصنع الحياة وتربي الأجيال وتسهم في بناء المجتمع".

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