برهم صالح يصادق رسمياً على قانون الناجيات الإيزيديات والتركمانيات والشبك

2021/03/08 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، على قانون الناجيات الإيزيديات والتركمانيات والشبك.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسمياً على قانون الناجيات الإيزيديات والتركمانيات والشبك، تحت قبة مجلس النواب، وفي اليوم العالمي للمرأة، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من النساء الناجيات من الإرهاب".

وعدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إقرار قانون الناجيات الإيزيديات "خطوة المهمة"، فيما وعد بتسخير كافة الجهود لتطبيقه.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (1 آذار 2021)، إن "إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة".

وأضاف، "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة والنازحين إلى مناطقهم".

وعلّق رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، على تمرير قانون الناجيات الإيزيديات في جلسة اليوم لمجلس النواب.

وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (1 آذار 2021)، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الأخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية".

وأضاف، "ويجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين".

كما وصفت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد، في وقت سابق، تمرير القانون تحت قبة البرلمان، بـ"التاريخي".

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "مراد وصفت التصويت على قانون الناجيات الايزيديات بالتاريخي، وذلك خلال إجراءها اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف البيان، "وقالت الناشطة الايزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تغريدة على حسابها في تويتر: إن التصويت على قانون الناجيات الايزيديات تاريخي، وأجرت اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية برهم صالح عبرت فيه عن امتنانها لتقديمه مشروع القانون إلى مجلس النواب".

وأضافت مراد بحسب البيان، أن "إقرار القانون يمثل خطوة أولى مهمة في الاعتراف بالانتهاكات الصادمة ضد العنف الجنسي والحاجة إلى تعويض ملموس"، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكون تنفيذ القانون مركّزاً بشكل شامل على دعم وإعادة دمج الناجين".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب، على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات خلال جلسته المنعقدة هذ اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "مجلس النواب، صوّت في جلسته المنعقدة هذا اليوم، على قانون الناجيات الإيزيديات".

وتابع البيان، "كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".

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