مدير “توتال” يستبعد استقرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل

2021/03/08 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ذكر “باتريك بويان” المدير التنفيذي لشركة “توتال”، أن الأمر قد يستغرق عامين حتى يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة “كوفيد-19″، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

واستبعد “بويان” في حديث لراديو “بي إف إم” BFM أن تظل أسعار النفط عند المستوى الحالي 70 دولارًا للبرميل: “بالنسبة لي السعر الصحيح عند حوالي 50-60 دولارًا للبرميل”.

وجاءت تلك التصريحات مع تجاوز خام برنت، الإثنين، مستوى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة “كوفيد-19”. انتهى/25س

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