الاعرجي: قضاء سنجار لن يعود الى ماقبل 2017 والوصاية الكردية مرفوضة

2021/03/08 | 15:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

اكد امر تشكيلات الحشد الشعبي في قضاء سنجار، محمود الاعرجي، الاثنين، ان الوصاية على قضاء سنجار مرفوضة رفضا قاطعا ولا سلطة علينا غير بغداد.

وقال الاعرجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” نظام الوصاية الذي يحاول فرضة اقليم كردستان على قضاء سنجار ومناطقه امر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به باي حال من الاحول”، مؤكدا، ان” الامر وتحديد المصير يعود لبغداد حصرا”.

وضاف، ان” سنجار ضمن المناطق الموصوفة بالمتنازع عليها وبالتالي متى ما اثبت الكرد ملكيتهم الى القضاء في وقتها لكل حادث حديث اما في الوقت الراهن الحديث عن عودة البيشمركة الى القضاء يؤجج الوضع وسوف يؤدي الى خلافات كبيرة”.

ونوه الى ان” مرجعية قضاء سنجار الادارية كما يعلم الجميع هي بغداد بوصفها مركز الحكومة الاتحادية ومن ثم فان القضاء يتبع السلطة المحلية لمحافظة نينوى ولا توجد اي سلطة للاقليم عليه”.

واشار الى ان” عمليات فرض القانون عام 2017 كانت المخلص الذي استعاد القضاء الى اهله ولا يمكن العودة الى ماوراء هذا التاريخ على الاطلاق وسندافع عن حرية القضاء واهالي القضاء بكل الوسائل”.انتهى / 25ر

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