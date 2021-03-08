تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة.تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة.الأمانة العامة لمجلس الوزراء8 شباط 2021

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