لاهور شيخ جنكي: مستعدون لدعم تطوير موقع المرأة في المجتمع

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني أن النضال المبارك للمرأة من أجل السلام والحرية والعدالة، يمثل ذلك النهج الإنساني الذي تحترمه الأديان السماوية.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين 8/3/2021، "في الـ ٨ من مارس، اليوم العالمي للمرأة، أهنئ والدتي وجميع الأمهات في كوردستان، اللآئي يمثلن نموذجاً منقطع النظير في الفداء والتضحية على مر التأريخ.



ان الأمهات والأخوات الكورديات هنّ ذلك الفداء الكبير، والذي بالسهر والتعب وبتواصل دون توقف ودون تذمر، ودون إنتظار أي مكافئة، ومن أجل بناء أبنائهن، قطعنَ آلاف الصعوبات والمنعطفات، حدث ذلك من أجل ملء فراغ الأب البيشمركة، الأخ الشهيد، الأبن المسجون والمهجر، تعب الذل وعدم توفر العمل، المرض، ظلم اللامساواة، ملء الفراغ للأبناء المليئين بالخوف والأمل والقلق، حدث ذلك وهنّ ثكالى، بأن يكنّ مصابيح تضئ المنازل، حدث تحت دوار اللامساواة والحرية النفسية والجسدية والقيم البالية، أصبحن داعمة لبقاء ومقاومة الاسر والحياة.



أهنئ السيدة هيرو خان في مناسبة الـ ٨ من مارس، والتي كانت على الدوام كأمٍ لي دون أن تُفرِق بيني وبين أولادها، نموذجاً لإمرأة قوية ومؤثرة، ذات بصمة في تطوير جميع المجالات، ولاسيما دعم وإنجاح نساء الكورد".

وأضاف "أهنئ مناسبة الـ ٨ من مارس لزوجتي، التي كرست حياتها لحماية العائلة وإنجاز مهام دقيقة وصعبة لبناء الأبناء وتربيتهم، وبحرص لا مثيل له، ومن أجلنا، قدمت تضحيات جِسام.



أهنئ جميع الزوجات الفدائيات الكورديات واللائي ومع الحفاظ على القيم العُليا، قُمنَ ببناء أبنائهن على أسس التوعية والإخلاص والتفاني وحب الوطن، دون أن تتوانى بأي جهد لحماية دفء الاسرة".

وتابع لاهور شيخ جنكي "أهنئ الـ ٨ من مارس لإبنتي، والتي مثل أي فتاة كوردية نبيلة، تبحث عن العلم والمعرفة، والتي آمل ان تكون مع باقي فتيات هذا الشعب، أساساً شامخاً داعياً الى الحرية والمستقبل القريب، مطالبا بالاستقلال، لهذا أهنئ هذه الذكرى المباركة لجميع فتيات كوردستان الباسلات والحرّات، من البيشمركة والفدائيات، كونوا على ثقة إنه لدي الأمل الكثير بكنّ وبقدرتكنّ، جنباً إلى جنب، أبناء هذا الشعب الصنديد، بإنتاج مجتمع مُبدع، مليء بالتوهج، ووطن حي، عامر وحر، وذلك عن طريق طاقاتكنّ وتحركاتكنّ وأفعالكنّ وإحساسكنّ العالي".

وشدد لاهور شيخ جنكي على ان "النضال المبارك للمرأة من أجل السلام والحرية والعدالة، يمثل ذلك النهج الإنساني الذي تحترمه الأديان السماوية والقوانين والتشريعات البشرية، والذي يعمل كذلك على دعمه وإنجاحه"، مضيفا أنه "من هذا المنطلق وضمن إطار الفكر الثابت للإشتراكية الديمقراطية والأفكار التقدمية للثورة الجديدة، فإن اتحادكم الوطني الكوردستاني ينظر بأهمية الى حقوق المرأة، ويعتبر توفير فرص لنموها وتطويرها في المجتمع، من المهام الملقاة على عاتقه.



من هنا، أُثمن أي كفاح لحماية وتقوية موقع المرأة ومكانتها في المجتمع العام، آمل ان تكون نساء وفتيات كوردستان في مقدمة مجالات السياسية والعلم والفن والثقافة والإدارة".

وطالب لاهور شيخ جنكي "النساء المحلقات كالنسور في أفق سماء كوردستان، بفاعلية وطاقة ثورية مستمرة، أن يشمرّن عن سواعدهنّ، وان يمسكنّ زمام أمور تطوير أوضاعهنّ المستحقة داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني.



ونحن في رئاسة الإتحاد الوطني، ودون أي تردد، مستعدون لأي مساعدة ودعم يكون عاملاً لتطوير موقع المرأة داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني أو في المجتمع الكوردي".

واختتم لاهور شيخ جنكي قائلا "مبارك يوم الـ ٨ من مارس، يوم النضال العالمي لحماية وتطوير حقوق المرأة".

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاهور شيخ جنكي: مستعدون لدعم تطوير موقع المرأة في المجتمع ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاهور شيخ جنكي: مستعدون لدعم تطوير موقع المرأة في المجتمع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).