لاهور شيخ جنكي: مستعدون لدعم تطوير موقع المرأة في المجتمع

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين 8/3/2021، "في الـ ٨ من مارس، اليوم العالمي للمرأة، أهنئ والدتي وجميع الأمهات في كوردستان، اللآئي يمثلن نموذجاً منقطع النظير في الفداء والتضحية على مر التأريخ.
ان الأمهات والأخوات الكورديات هنّ ذلك الفداء الكبير، والذي بالسهر والتعب وبتواصل دون توقف ودون تذمر، ودون إنتظار أي مكافئة، ومن أجل بناء أبنائهن، قطعنَ آلاف الصعوبات والمنعطفات، حدث ذلك من أجل ملء فراغ الأب البيشمركة، الأخ الشهيد، الأبن المسجون والمهجر، تعب الذل وعدم توفر العمل، المرض، ظلم اللامساواة، ملء الفراغ للأبناء المليئين بالخوف والأمل والقلق، حدث ذلك وهنّ ثكالى، بأن يكنّ مصابيح تضئ المنازل، حدث تحت دوار اللامساواة والحرية النفسية والجسدية والقيم البالية، أصبحن داعمة لبقاء ومقاومة الاسر والحياة.
أهنئ السيدة هيرو خان في مناسبة الـ ٨ من مارس، والتي كانت على الدوام كأمٍ لي دون أن تُفرِق بيني وبين أولادها، نموذجاً لإمرأة قوية ومؤثرة، ذات بصمة في تطوير جميع المجالات، ولاسيما دعم وإنجاح نساء الكورد".
وأضاف "أهنئ مناسبة الـ ٨ من مارس لزوجتي، التي كرست حياتها لحماية العائلة وإنجاز مهام دقيقة وصعبة لبناء الأبناء وتربيتهم، وبحرص لا مثيل له، ومن أجلنا، قدمت تضحيات جِسام.
أهنئ جميع الزوجات الفدائيات الكورديات واللائي ومع الحفاظ على القيم العُليا، قُمنَ ببناء أبنائهن على أسس التوعية والإخلاص والتفاني وحب الوطن، دون أن تتوانى بأي جهد لحماية دفء الاسرة".
وتابع لاهور شيخ جنكي "أهنئ الـ ٨ من مارس لإبنتي، والتي مثل أي فتاة كوردية نبيلة، تبحث عن العلم والمعرفة، والتي آمل ان تكون مع باقي فتيات هذا الشعب، أساساً شامخاً داعياً الى الحرية والمستقبل القريب، مطالبا بالاستقلال، لهذا أهنئ هذه الذكرى المباركة لجميع فتيات كوردستان الباسلات والحرّات، من البيشمركة والفدائيات، كونوا على ثقة إنه لدي الأمل الكثير بكنّ وبقدرتكنّ، جنباً إلى جنب، أبناء هذا الشعب الصنديد، بإنتاج مجتمع مُبدع، مليء بالتوهج، ووطن حي، عامر وحر، وذلك عن طريق طاقاتكنّ وتحركاتكنّ وأفعالكنّ وإحساسكنّ العالي".
وشدد لاهور شيخ جنكي على ان "النضال المبارك للمرأة من أجل السلام والحرية والعدالة، يمثل ذلك النهج الإنساني الذي تحترمه الأديان السماوية والقوانين والتشريعات البشرية، والذي يعمل كذلك على دعمه وإنجاحه"، مضيفا أنه "من هذا المنطلق وضمن إطار الفكر الثابت للإشتراكية الديمقراطية والأفكار التقدمية للثورة الجديدة، فإن اتحادكم الوطني الكوردستاني ينظر بأهمية الى حقوق المرأة، ويعتبر توفير فرص لنموها وتطويرها في المجتمع، من المهام الملقاة على عاتقه.
من هنا، أُثمن أي كفاح لحماية وتقوية موقع المرأة ومكانتها في المجتمع العام، آمل ان تكون نساء وفتيات كوردستان في مقدمة مجالات السياسية والعلم والفن والثقافة والإدارة".
وطالب لاهور شيخ جنكي "النساء المحلقات كالنسور في أفق سماء كوردستان، بفاعلية وطاقة ثورية مستمرة، أن يشمرّن عن سواعدهنّ، وان يمسكنّ زمام أمور تطوير أوضاعهنّ المستحقة داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني.
ونحن في رئاسة الإتحاد الوطني، ودون أي تردد، مستعدون لأي مساعدة ودعم يكون عاملاً لتطوير موقع المرأة داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني أو في المجتمع الكوردي".
واختتم لاهور شيخ جنكي قائلا "مبارك يوم الـ ٨ من مارس، يوم النضال العالمي لحماية وتطوير حقوق المرأة".
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