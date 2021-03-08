إصابة رئيس دولة مجاورة للعراق وزوجته بفيروس كورونا

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وسائل إعلام رسمية سورية، الاثنين، إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، بفيروس كورونا.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية، في بيان اليوم، 8 آذار 2021، انه "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس بشار وزوجته فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".

وأضاف البيان أن "الأسد وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

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