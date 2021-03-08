2021/03/08 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا مجدداً عن العراق: سيبقى دائماً في قلبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا مجدداً عن العراق: سيبقى دائماً في قلبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا مجدداً عن العراق: سيبقى دائماً في قلبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).