تجدد التظاهرات في محافظة الديواينة

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

انطلاق تظاهرة وسط الديوانية للمطالبة باقالة الحكومة المحلية ، المتظاهرون رفضوا حالات الاعتداء التي تعرض لها عناصر في القوات الامنية من قبل افراد قالوا انهم اندسوا في التظاهرات

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