القائد العام للقوات المسلحة يزور قيادة عمليات بغداد ويوجه برفع عدد من نقاط التفتيش/موسع

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،اليوم الإثنين، زيارة الى قيادة عمليات بغداد، التقى خلالها بعدد من القادة الامنيين، كما تابع الاجراءات الامنية المتخذة في العاصمة بغداد.وأشاد الكاظمي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الاجهزة الامنية في تأمين وصول قداسة البابا فرانسيس الى العاصمة بغداد في زيارته التاريخية الى العراق، وايضا الجهود الامنية في تطبيق حظر التجول الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، كذلك تابع الخطط الموضوعة لتأمين مراسم زيارة مرقد الامام موسى بن جعفر عليه السلام.وشدد الكاظمي على العمل المهني وتفعيل الجهد الاستخباري في مواجهة الجريمة، وملاحقة العصابات المجرمة والخارجة عن القانون، والتأكيد على سيادة القانون وضمان حماية امن واستقرار المواطنين.ووجّه القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد، بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة ايضا وباسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الاخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور في ضوء التحسن الامني الذي تشهده العاصمة بغداد./انتهى7

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