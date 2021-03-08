رئيس الجمهورية يصادق رسميا على قانون الناجيات الايزيديات والتركمانيات والشبك

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، رسميا على قانون الناجيات الايزيديات والتركمانيات والشبك، تحت قبة مجلس النواب، وفي اليوم العالمي للمرأة، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وعدد من النساء الناجيات من الارهاب./انتهى7

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