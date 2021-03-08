هكذا انهى بابا الفاتيكان زيارته التاريخية الى العراق

2021/03/08 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة استمرت اربعة ايام جال خلالها بابا الفاتيكان عدة مناطق في العراق من شماله الى جنوبه في اجواء سادها الامن والارتياح وسط تأكيد على مواجهة التحديات...

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