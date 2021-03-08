2021/03/08 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أ ف ب: إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

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