2021/03/08 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس برهم صالح: دور المرأة مهم في تنمية المجتمع الثقافية والاقتصادية

– الرئيس برهم صالح: المرأة العراقية حافظت على الأسرة في ظروف معقدة

– الرئيس برهم صالح: أتشرف بإقرار قانون الناجيات الايزيديات

– الرئيس برهم صالح: المرأة العراقية ساهمت في محاربة الإرهاب

– الرئيس برهم صالح: يجب أن نقف بإجلال وتقدير للمرأة العراقية

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