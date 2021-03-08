تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق لمدة أسبوعين

2021/03/08 | 15:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الإثنين، تمديد إجراءات الإغلاق الجزئي في العراق.

ونص القرار الجديد للجنة، 8 آذار/مارس، على تمديد حظر التجوال ابتداءً من الثامنة مساءً وحتى الخامسة فجرًا، لمدة أسبوعين.

كما تضمن القرار، فرض حظر التجوال التام في أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

فيما أكّدت الأمانة العامة لمجلس الورزاء في بيان، "التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

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