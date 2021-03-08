اللجنة العليا تمدد إجراءات حظر التجوال لمدة أسبوعين

2021/03/08 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

مددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الإثنين، حظر التجوال الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، إنه "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد".

وأضاف، "كما تقرر تمديد الحظر والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

ويوم أمس، ترأس وزير الصحة حسن التميمي، اجتماعاً بشأن حظر التجوال.

وذكر مصدر حكومي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (7 آذار 2021)، أن " وزيرالصحة ترأس إجتماعاً للجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 لمناقشة عدد من المواضيع من بينها حظر التجوال وكذلك زيارة الامام الكاظم عليه السلام ".

وأضاف، أن "وزير الصحة سيرفع بعد انتهاء الاجتماع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في وقت سابق، حزمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الحظر الوقائي.

وأكدت اللجنة، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية، وتابعه "ناس"، (5 آذار 2021)، على "منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية"، مضيفة أن "على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة".

وقررت اللجنة أن "يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي، بالإضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، فضلا عن منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية".

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