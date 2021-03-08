2021/03/08 | 15:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 مارس 2021 | 03:46 مساءً

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الناطق باسم القائد العام: القطعات العسكرية باشرت بخطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مباشرة القطعات الأمنية بخطة تأمين زيارة الإمام الكاظم(ع).



وقال رسول، إن"خطة تأمين زيارة الامام الكاظم(ع)،اشتركت فيها جميع القطعات العسكرية اضافة الى طيران الجيش لتامين الزيارة"، مشيرا الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية".



وأضاف ان "القوات الامنية تقوم بواجبها في تامين الزيار اضافة الى دور طيران الجيش"، مؤكداً قدرة القوات الامنية على تامين زيارة الامام الكاظم(ع)، ونجاحها كما حصل في زيارة البابا".



واشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار مقر قيادة عمليات بغداد واطلع على الاجراءات المتخذة في تامين الزيارة واستمع الى ايجاز عن جميع القطعات والطرق وتامينها".

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