2021/03/08 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد بوضع “خطة مدروسة” لرفع نقاط تفتيش في العاصمة “تشكل عبئاً على حركة المواطن وانسيابية المرور”.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الأخير “اجرى اليوم ، زيارة الى قيادة عمليات بغداد، التقى خلالها بعدد من القادة الامنيين، كما تابع الاجراءات الامنية المتخذة في العاصمة بغداد”.وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بـ”الجهود الكبيرة التي بذلتها الاجهزة الامنية في تأمين وصول قداسة البابا فرانسيس الى العاصمة بغداد في زيارته التاريخية الى العراق، وايضا الجهود الامنية في تطبيق حظر التجول الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وكذلك تابع الخطط الموضوعة لتأمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بخطة مدروسة..



الكاظمي يوجه بمعالجة انسيابية المرور في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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