2021/03/08 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC نظم الحراك الشعبي في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، تظاهرة حاشدة، للمطالبة بإقالة المحافظ احمد منفي ونائبيه.وقال عدد من المنظمين في الحراك لـ “المركز الخبري الوطني” إن “المئات خرجوا بتظاهرة قرب مبنى ديوان المحافظة في السماوة للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي ونائبيه وتشكيل حكومة يختارها ابناء المثنى دون تدخل الاحزاب السياسية”.واضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاجات في المثنى: تمسك بإقالة المحافظ المركز الخبري الوطني.

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