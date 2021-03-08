الرئاسة السورية تعلن إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا

2021/03/08 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "سانا" الرسمية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد أصيبا بفيروس كورونا و"أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

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