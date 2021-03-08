بدر: واشنطن مستمرة بنظرية المؤامرة تجاه الحشد الشعبي

2021/03/08 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اتهم النائب عن كتلة بدر عدي الشعلان، الاثنين، الولايات المتحدة بالاستمرار بسياسة نظرية المؤامرة ضد فصائل الحشد الشعبي.

وقال الشعلان في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الجميع يدرك مدى أهمية وجود الحشد في الدفاع عن العراق أرضا وشعبا”، مضيفا أن “السياسة الأمريكية ما زالت تستخدم نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي بهدف التوسع والسيطرة”.

واعتبر أن “السياسة الأمريكية مستمرة بدعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا”، مشيرا إلى أنه “رغم عظم المؤامرة الأمريكية ستظل قوات الحشد الورقة الرابحة في الدفاع عن العراق”.

وأكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، في وقت سابق من اليوم، أن البرلمان سيكون له موقف إذا لم تلتزم الحكومة بما صوت عليه بإخراج القوات الأجنبية الساعية للبقاء في العراق وزعزعة استقراره.



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