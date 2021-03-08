إصابات كورونا العالمية تتجاوز 116.96 مليون حالة

2021/03/08 | 16:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 116.96 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و721168.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



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