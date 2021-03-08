محاسب ترامب يتعرض لضغوط لكشف حساباته المالية في التحقيقات

2021/03/08 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

كشف تقرير لوكالة رويترز ، الاثنين، ان محاسب ترامب الرئيسي ألين فايسلبرغ البالغ من العمر 73 عاما يخضع للتدقيق في تحقيق المدعي العام في مانهاتن ، سي فانس ، بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق ومنظمته ترامب قد ارتكبوا جرائم مالية.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” قلة من الأشخاص شاركوا بعمق في الشؤون المالية لترامب مثل فايسلبرغ ، وهو شخصية موثوق بها في شركة عائلة ترامب التي بدأت العمل مع والد ترامب ، فريد ، في عام 1973 بمكتب الشركة في بروكلين ، ودفع الفواتير وتتبع مدفوعات الإيجار من الأبراج السكنية”.

واضاف أن ” خبراء قانونيين ومصدر مطلع على التحقيق الجنائي إن الهدف الواضح للمدعين العامين هو إقناع فايسلبرغ بالتعاون مع التحقيق في تعاملات ترامب المالية المشكوك في قانونيتها “.

من جانبه قال المحقق العام في مدينة مانهاتن إن المكتب يحقق في “سلوك إجرامي واسع النطاق ومطوّل على الأرجح في منظمة ترامب ، على الرغم من أنه لم يكشف بشكل كامل عن نطاق التحقيق”، مضيفا أن” مزاعم سوء السلوك المالي يمكن أن تبرر تحقيق هيئة محلفين كبرى في احتيال ضريبي محتمل ، والاحتيال في مجال التأمين وتزوير السجلات التجارية”.

وتابع التقرير ان ” منصب فايسلبرغ المميز في منظمة ترامب يضعه ضمن عدد صغير من الأشخاص الذين يمكنهم تزويد المدعين العامين بأدلة حاسمة على نية ارتكاب الاحتيال، فيما يقول خبراء قانونيون إن ترامب قد يحاول أن يضع مسافة بينه وبين أي تقييمات مثيرة للجدل لممتلكاته وأعماله من خلال الاستشهاد بدور فايسلبرغ كحارس مالي”.

وقال المصدر المطلع على التحقيق إنه بالإضافة إلى التدقيق مع فايسلبيرغ ، طرح المدعون أيضًا أسئلة حول أبنائه ، الذين لديهم أيضًا صلات بترامب، مثل جاك فايسلبرغ المدير في شركة استثمار عقاري تابعة لترامب وباري فايسلبرغ ، الذي أدار حلبات التزلج بموجب عقود ترامب مع مدينة نيويورك”.

واشار التقرير الى أنه “بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب الأخيرة للحفاظ على سرية سجلاته الضريبية ، حصل مكتب المدعي فانس على ملايين الصفحات من السجلات المتعلقة بضرائب ترامب وشؤونه المالية.



أضاف مكتبه أيضًا مدعيًا عامًا متمرسًا في الجريمة المنظمة والفساد ، مارك بوميرانتز ، إلى فريق تحقيق ترامب فيما قال خبراء قانونيون إن فانس قد يسعى للحصول على أمر من المحكمة يمنحه حق الوصول إلى شهادة فايسلبرغ في القضية الفيدرالية”.



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