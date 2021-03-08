العراق يسجل 4468 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

2021/03/08 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 4468 إصابة جديدة وتماثل 3920 حالة للشفاء و24 حالة وفاة.

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