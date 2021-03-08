بارزاني يدعم إجراء حوار حقيقي عميق بين الأطراف العراقية

2021/03/08 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، عن دعمه إجراء حوار حقيقي عميق بين الأطراف العراقية، للوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية.وقال بارزاني في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “أدعم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق …

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