2021/03/08 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، إلى الفاتيكان بعد اختتام زيارته التأريخية الى العراق.

وغادرت طائرة بابا الفاتيكان، صباح اليوم، ارض مطار بغداد الدولي معلنة ختام زيارته التأريخية الى العراق.

وفي وقت سابق أجرى البابا مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي قبل مغادرته الى العاصمة الايطالية روما.

التالي

منذ 48 دقيقة

الكاظمي يزور قيادة عمليات بغداد ويوجه برفع عدد من نقاط التفتيش

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيدات

منذ ساعتين

الكاظمي يرأس مؤتمراً لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم

منذ 3 ساعات

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية

منذ 3 ساعات

الحلبوسي للمرأة العراقية: تحية اجلال لكِ وانتِ تصنعين الحياة وتربين الاجيال

منذ 4 ساعات

الكاظمي يهنئ العراقيات بعيد المرأة

منذ 4 ساعات

الكاظمي: الحوار الاستراتيجي قائم لإخراج كل القوات المقاتلة من العراق

منذ 4 ساعات

الكاظمي: العراق أمام فرصة تأريخية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة

منذ 5 ساعات

نصيف: جهات تصر على إحالة مشروع ماء البصرة الى شركة خاسرة

منذ 5 ساعات

بيان رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة الثامن من آذار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اختتام زيارته إلى العراق.. البابا يصل الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اختتام زيارته إلى العراق.. البابا يصل الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).