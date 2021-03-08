انطلاق حملة تلقيح ضد كورونا في رابرين

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت حملة تلقيح ضد فايروس كورونا اليوم الاثنين 8/3/2021، في ادارة رابرين، بدأت بتلقيح العاملين في الصحة وتم تامين 300 لقاحا لـ 150 عاملا في الصحة ويتم استخدام اللقاح مرتين.

وجرت الحملة بحضور المشرف على ادارة رابرين هيوا قرني والمدير العام لصحة رابرين الدكتور ديار ابراهيم رمضان.

واشرف على الحملة فريق مكون من 1 اطباء وعاملا في الصحة.

PUKmedia محمد رسول

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