اعتقال 6 ارهابيين في ثلاث محافظات

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليات جديدة في عدة محافظات، أسفرت عن القبض على 6 مطلوبين.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباته لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث تمكن من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بمحافظة بغداد وإرهابيين اثنين في مُحافظة الأنبار".

واضاف، "كما وتمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية".

وأختتم الجهاز هذه الواجبات التي اتسمت بالمهنية العالية بتنفيذ واجب نوعي في قضاء الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي من عصابات داعـش الإرهابية ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر".

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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